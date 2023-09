Άλωσε το «Ibrox» και πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν η Σέλτικ! (vid)

Το απόλυτο ντέρμπι του πρωταθλήματος κρίθηκε από το γκολ του Ιάπωνα διεθνή επιθετικού, Κιόγκο Φουρουχάσι, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του α΄ μέρους. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο 82ο λεπτό σε μαρκάρισμα του Κάντγουελ μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτητής είχε διαφορετική άποψη.

Οι «διαμαρτυρόμενοι» νωρίτερα είχανμ χάσει τεράστια ευκαιρία με τον Λάμερς να μη μπορεί να νικήσει τον Χαρτ, ο οποίος έκανε σπουδαία επέμβαση. Στο 28΄ το γκολ που πέτυχε ο Ρούφε για λογαριασμό της Ρέιντζερς ακυρώθηκε με την χρήση του VAR (επιθετικό φάουλ).

F*ck yer away allocation



Glasgow Celtic now and always 🍀😎✊🏻 pic.twitter.com/ZALus1Hkmq