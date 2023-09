Βόμβα από την Daily Mail: «Ναυάγησαν οι επαφές για την αγορά της Γιουνάιτεντ!»

Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της πασίγνωστης αγγλικής εφημερίδας, οι επαφές ανάμεσα στην οικογένεια Γκλέιζερ και τον Σεΐχη Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τάνι οδηγήθηκαν σε «ναυάγιο» εξαιτίας των υψηλότατων απαιτήσεων των ιδιοκτητών της Γιουνάιτεντ για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των «Κόκκινων Διάβολων».

Συγκεκριμένα η οικογένεια Γκλέιζερ ζητάει 10 δισ. ευρώ για να παραδώσει τις μετοχές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναγκάζοντας τον Σεΐχη να αποσύρει το ενδιαφέρουν του για τους «Κόκκινους Διάβολους», αφού από την πλευρά του πρόσφερε 6 δισεκατομμύρια για να αποκτήσει την αγγλική ομάδα.

Όπως είναι φυσικό η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, αφού είναι γνωστή η μεγάλη κόντρα που έχουν ανοίξει με την οικογένεια Γκλέιζερ, την ώρα που το αγωνιστικό τμήμα ετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.

🚨 EXCL: Manchester United will be taken OFF the market by the Glazer family after bidders fail to reach their asking price in a huge blow to furious fans... as they hold out for £10BILLION for the club



✍️ @alexmiller73 & Nick Harris https://t.co/WsU9OlmWim pic.twitter.com/8Sdbot2CKC