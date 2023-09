Tρία χατ τρικ σε μια ημέρα: Έγραψαν ιστορία οι Σον, Χάαλαντ και Φέργιουσον! (pic)

Ο Κορεάτης επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο επιβλητικό 2-5 της Τότεναμ στην έδρα της Μπέρνλι σκοράροντας τρία γκολ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να παίρνει την σκυτάλη στη νίκη της Σίτι με 5-1 κόντρα στην Φούλαμ.

Λίγη ώρα αργότερα ο Έβαν Φέργκιουσον σημείωνε και τα τρία γκολ της Μπράιτον στο 3-1 επί της Νιούκαστλ γράφοντας ιστορία, αφού μόλις για δεύτερη φορά στην Premier League υπήρξαν τρεις παίκτες με χατ τρικ την ίδια ημέρα!

Ferguson 🤝 Son 🤝 Haaland



Just the second time in Premier League history that three hat tricks are scored on the same day ✨ pic.twitter.com/JbIWMirWHh