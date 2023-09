Μακεδονικός: Σπάνια πρωτοβουλία για τα παιδιά - Συμπερίληψη μέσα από την άσκηση

Το κοινωνικό του πρόσωπο δείχνει για μία ακόμη σεζόν ο Μακεδονικός από το πρόγραμμα ειδικής φυσικής αγωγής που διενεργεί στις εγκαταστάσεις του βάζοντας στο επίκεντρο τα παιδιά και τη συμπερίληψή τους μέσα από την άσκηση.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν οι «πράσινοι» για την σπάνια πρωτοβουλία τους:

«Για ακόμη μία χρονιά, ο ΑΣ Μακεδονικός ανοίγει την αγκαλιά του προς κάθε παιδί, με το πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής στις εγκαταστάσεις του!

Ο σύλλογος μας δραστηριοποιείται στον αθλητισμό με τμήματα υποδομών Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ και Βόλεϊ, τα οποία προπονούνται καθημερινά στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Κόμβο Ευκαρπίας της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης.

Στόχος μας, ωστόσο, είναι τα χρώματα του Μακεδονικού να βάψουν, να επικαλύψουν και να μπολιάσουν κάθε παιδική ψυχή!

Η συμπερίληψη αποτελεί θεμελιώδη αξία της κοινωνίας που οραματιζόμαστε! Σε ένα πλαίσιο άριστων εγκαταστάσεων, εξειδικευμένου προσωπικού που λειτουργεί με απόλυτο επαγγελματισμό, αλλά και μόνιμης παρουσίας φυσικοθεραπευτών για ζητήματα πρώτων βοηθειών και άμεσης θεραπείας αθλητών και αθλητριών μας, οι Ακαδημίες του Μακεδονικού υπόσχονται το ιδανικό κάδρο για την συμπερίληψη κάθε παιδιού!

Η Ειδική Φυσική Αγωγή στον Μακεδονικό προσφέρει σε κάθε παιδί την δυνατότητα να ασκηθεί σε ελεγχόμενο και προστατευμένο περιβάλλον, μαζί με τους/τις συνομηλίκους/ήλικες του, ώστε η διαφορετικότητα του όχι μόνο να αναγνωρίζεται, αλλά και να αγκαλιάζεται και να αφομοιώνεται ως ένα φυσικό γνώρισμα!

Μάλιστα, στους γονείς θα παραδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση (feedback) της προόδου του παιδιού στην άσκηση και στην επαφή με τους/τις συνομηλίκους/ήλικες του από την Υπεύθυνη του Προγράμματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην πρώτη σας επαφή με τους αρμόδιους του ΑΣ Μακεδονικός, θα προγραμματιστεί από κοινού ένα ραντεβού γνωριμίας (με το παιδί και τον γονέα/τους γονείς) στις εγκαταστάσεις μας, προκειμένου να σας παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι παροχές και τα προσφερόμενα αθλήματα

1ο μάθημα γνωριμίας ΔΩΡΕΑΝ

Επιλέγετε (1 ή και περισσότερα) ανάμεσα σε:

-Ποδόσφαιρο

-Μπάσκετ

-Βόλεϊ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνη του Προγράμματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής για την σεζόν 2023/24 θα είναι η κα. Αλεξάνδρα Δροσοπούλου.

Η 25χρονη πρώην επαγγελματίας αθλήτρια βόλεϊ είναι πτυχιούχος Κινησιολογίας και Προαγωγής της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιλινόι στο Σικάγο (University of Illinois at Chicago), ενώ αυτήν την περίοδο πραγματοποιεί Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αποκατάσταση Νευρολογικών Περιστατικών στο Πανεπιστήμιο Όξφορντ Μπρουκς (University of Oxford Brookes) και Προπτυχιακές Σπουδές (Honours) στην Φυσικοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London).

Επιπλέον, είναι κάτοχος αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων και διπλωμάτων σχετικά με Αποκατάσταση Περιστατικών Διάσεισης, Διάγνωση και Διαχείριση Κοινών Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο, Υδροθεραπεία και Pilates στο Νερό.

Τέλος, πρόκειται για προσωπικότητα με μεγάλη κοινωνική ευαισθητοποίηση, εθελοντική και ακτιβιστική δράση γύρω από ζητήματα που αφορούν κυρίως τον υποσιτισμό, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6985740617 (Αλεξάνδρα Δροσοπούλου)

2310587870 (Γραμματεία ΑΣ Μακεδονικός)».