«Ίσως αλλάξει μέρα ένα εκ των Ολυμπιακός-Γουέστ Χαμ, Παναθηναϊκός-Ρεν»

Στο πρόγραμμα των ομίλων του Europa League που ανακοίνωσε η UEFA, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε ημέρα αγώνα, λόγω του ελληνικού… προβλήματος που προέκυψε, με την συμμετοχή των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην ίδια διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Κίεραν Γκιλ της «Daily Mail» αναφέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία σκέφτονται να αλλάξουν ημέρα διεξαγωγής σε ένα από τα δύο παιχνίδια για την 3η αγωνιστική. Στις 26/10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ και ο Παναθηναϊκός τη Ρεν, με την UEFA να προβληματίζεται.

«Προειδοποίηση για όσους οπαδούς της Γουέστ Χαμ οργανώνουν ταξίδι για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου: Ο Παναθηναϊκός πρόκειται επίσης να παίξει εντός έδρας στο Europa League το ίδιο βράδυ και η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινήσει ένα από τα δύο παιχνίδια για να αποφύγει το ενδεχόμενο σύγκρουσης στην Αθήνα», αναφέρει σε τιτίβισμά του ο Γκιλ.

🚨 Warning for any West Ham fans arranging travel for Olympiacos away on Thursday October 26:

Panathinaikos are also due to play at home in the Europa League that same evening, and UEFA are considering moving one of the two fixtures to avoid the potential for aggro in Athens.