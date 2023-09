«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Σεντρίκ Σοάρες»

Ένα ακόμα όνομα ακούγεται για τον Ολυμπιακό, καθώς στην Αγγλία γράφεται ότι ενδιαφέρεται για τον Σεντρίκ Σοάρες της Άρσεναλ. Ο 32χρονος δεξιός μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Αρτέτα και αναζητά ομάδα.

Σε σελίδα που ασχολείται με τα νέα της Άρσεναλ σημειώνεται πως «ο Ολυμπιακός εκδήλωσε αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον του για τον Σέντρικ Σοάρες. Στον Ολυμπιακό υπάρχει ακόμα χρόνος για να κυνηγήσει τη μεταγραφή, καθώς οι μεταγραφές στην Ελλάδα τελειώνουν στις 11 Σεπτεμβρίου. Η Έβερτον είχε δείξει, επίσης, ενδιαφέρον, αλλά δεν προχώρησε επίσημη πρόταση».

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ως προτεραιότητα να αποκτήσουν άλλον μπακ αυτή τη στιγμή, με τον Σοάρες πάντως να έχει ενδιαφέρον βιογραφικό. Ο Πορτογάλος έχει παίξει σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σαουθάμπτον, Ίντερ και Άρσεναλ, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στη Φούλαμ.

