Βρήκε «θυσαυρό» στην Γκενκ η Μπέρνλι (pic)

Ο 24χρονος Βέλγος εξτρέμ μετακινήθηκε στην Μπέρνλι με την μορφή του δανεισμού από την Γκενκ, με την συμφωνία να προβλέπει οψιόν αγοράς ύψους 15 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μάικ Τρεζός ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Γκενκ την περσινή σεζόν, με τον Βέλγο διεθνή την διετία που αγωνίστηκε στην βελγική ομάδα να μετράει σε 84 εμφανίσεις, 9 γκολ και 33 ασίστ!

We're delighted to announce the arrival of Belgium international Mike Tresor from Genk 🤝



The attacking midfielder joins on a season-long loan deal! 📝