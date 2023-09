Ανακοίνωσε τον Μαριάνο Ντίας η Σεβίλλη

Στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Ισπανία, η Σεβίλλη ήρθε σε συμφωνία με τον Μαριάνο Ντίας ενημερώνοντας για την υπογραφή συμβολαίου με τον 30χρονο επιθετικό.

Ο Ντίας έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ στις αρχές του καλοκαιριού και μετά από αρκετές ημέρες αναμονής, ήρθε σε συμφωνία με την Σεβίλλη και θα παραμείνει στην La Liga.

🤝 We have signed an agreement in principle for the signing of @marianodiaz7, subject to the striker completing his medical.