Διπλό «μπαμ» από την Φούλαμ με Ιβόμπι και Μπαλό-Τουρέ

Οι «Κότατζερς» αρχικά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άλεξ Ιβόμπι από την Έβερτον, δαπανώντας 17,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Φούλαμ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Φόντε Μπαλό-Τουρέ, με τον 26χρονο μπακ να μετακινείται στους Λονδρέζους με την μορφή του δανεισμού από την Μίλαν.

We’re delighted to welcome Fodé Ballo-Touré for the remainder of the 2023/24 season. 🤝