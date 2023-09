Δραστήρια στην deadline day η Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε Σανγκαρέ, Οριγκί και Ομομπαμιντέλε

Οι Άγγλοι μετά την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, προχώρησαν σε ακόμη τρεις μεταγραφής στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ανακοινώνοντας τον Ιμπραχίμα Σανγκαρέ, τον Ντιβόκ Οριγκί και τον Άντριου Ομομπαμιντέλε.

Η Νότιγχαμ δαπάνησε 35 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Σανγκαρέ από την PSV Αϊντόχεφ, ενώ απέκτησε τον Οριγκί με την μορφή του δανεισμού από την Μίλαν, ενισχύοντας την επίθεσή της.

Η τελευταία μεταγραφή της Νότιγχαμ ήταν ο Άντριου Ομομπαμιντέλε, που αποκτήθηκε από την Νόριτς, με τον νεαρό αμυντικό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Φόρεστ.

Nottingham Forest is delighted to announce the loan signing of Divock Origi from @acmilan ✍️#NFFC | #WelcomeDivock 🇧🇪