Ο Μπρέναν Τζόνσον έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Νότιγχαμ

Λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία, η Τότεναμ δαπάνησε 52 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Μπρέναν Τζόνσον από την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 22χρονος Ουαλός έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Νότιγχαμ, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Μπρέναν Τζόνσον κατέγραψε 109 εμφανίσεις, 29 γκολ και 12 ασίστ με την φανέλα της Νότιγχαμ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του με την φανέλα της Τότεναμ.

