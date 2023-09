Πλησίασε στον ΠΑΟΚ, έκλεισε στη Στόουκ ο Χακσαμπάνοβιτς!

O ΠΑΟΚ παραμένει ενεργός στην μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση στη θέση του αριστερού εξτρέμ και μια από τις περιπτώσεις που εξέτασαν οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτή του Σεάντ Χακσαμπάνοβιτς.

Οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν πρόταση δανεισμού στην Σέλτικ για τον 24χρονο εξτρέμ και υπήρξε καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την προοπτική να μπει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 2 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Η Στόουκ, ωστόσο την τελευταία ημέρα των μεταγραφών στην Αγγλία, έκανε... μπάσιμο για την απόκτηση του Χακσαμπάνοβιτς και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή.

Η αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στην Championship ενημέρωσε ότι απέκτησε τον Χακσαμπάνοβιτς με την μορφή του δανεισμού από την Σέλτικ, βάζοντας και υποχρεωτική οψιόν στα 2 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Μαυροβούνιος μεσοεπιθετικός που βρέθηκε πολύ κοντά στην μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία με την φανέλα της Στόουκ.

Stoke City have completed the season-long loan signing of Montenegro international Sead Hakšabanović from Celtic.



Welcome to ST4!