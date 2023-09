Η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, με τον διεθνή πορτιέρε να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeOdysseas 🇬🇷 pic.twitter.com/GcjphOqqrX