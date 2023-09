Με τη φανέλα της Άστον Βίλα θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν ο Κλεμέντ Λενγκλέ. Οι Άγγλοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού με τη μορφή δανεισμού από τη Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Βίλα αναμένεται να καλύψει το 75% του συμβολαίου του

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of French international Clément Lenglet! ✅