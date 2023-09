Συμφώνησε με Τσέλσι για τον Χάντσον-Οντόι η Νότιγχαμ

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, ήρθε σε συμφωνία με τους Λονδρέζους για την μεταγραφή του 22χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος την Παρασκευή θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Χάντσον-Οντόι έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την μεταγραφή του στην Νότιγχαμ και το μόνο που απομένει για την ανακοίνωση της απόκτησή τους είναι να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί.

Callum Hudson-Odoi to Nottingham Forest, here we go! Deal finally sealed with Chelsea after verbal agreement revealed two days ago 🚨🔴🌳 #NFFC



Medical tests booked early morning then CHO will sign in as new Forest player. #DeadlineDay pic.twitter.com/wcg6ddzK8d