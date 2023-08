Βλέπει Εμβιλά η Φούλαμ

Ο Ζοαό Παλίνια έιναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και η Φούλαμ κινείται για την εύρεση του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού, Γιαν Εμβιλά βρίσκεται ψηλά στη λίστα για τη μεσαία γραμμή. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό πριν λίγους μήνες καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με τους «ερυθρολεύκους» και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ταυτόχρονα τον παίκτη κοιτάζει και η Μαρσέιγ.

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇫🇷 #PL |



◉ Fulham consider Yann M'Vila as priority midfielder target to replace João Palhinha who is on verge to join Bayern Munich ‼️



◉ Yann M'Vila is also on OM shortlist ❗️https://t.co/em6D9BTiSW pic.twitter.com/9E3v8wIvU5