Επίσημο: Τέλος ο Μπουχαλάκης από τον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε από τη Χέρτα

Μετά από μία πενταετία, ο διεθνής μέσος αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους, στους οποίους αγωνίστηκε συνολικά για επτά σεζόν.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον 30χρονο άσο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Χέρτα Βερολίνου (υποβιβάστηκε πέρυσι στη β' κατηγορία) για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Για μένα η μετακόμιση στη Γερμανία ήταν ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπορέσω να δείξω τι μπορώ να κάνω στη Χέρτα», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο παίκτης.

Ανδρέα Μπουχαλάκη σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @ABouchalakis! 🔴⚪️🙏🏻#Olympiacos #ThankYou #AndreasBouchalakis pic.twitter.com/9oak0WKK1G