Ρομάνο: «Η Φροζινόνε συμφώνησε με την Ρεάλ για τον δανεισμό του Ρεϊνιέρ»

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης απασχόλησε τον ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Δικέφαλο να μπαίνει σε συζητήσεις με τους Μαδριλένους για τον δανεισμό του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ωστόσο, ο Ρεϊνιέρ θα καταλήξει στην Φροζινόνε, αφού η ιταλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Ρεάλ για τον μονοετή δανεισμό του 21χρονου μεσοεπιθετικού.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός «γκουρού» των μεταγραφών, η συμφωνία της Φροζινόνε με την Ρεάλ δεν προβλέπει οψιόν αγοράς, με τον Ρεϊνιέρ να επιστρέφει στους «Μερένχες» το επόμενο καλοκαίρι.

Frosinone have reached an agreement with Real Madrid for Reinier, here we go! Loan deal valid until June 2024. 🟡🔵



🇧🇷 No buy option clause included, he’ll be back to Real in June. pic.twitter.com/tLIwfEsLQ1