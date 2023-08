Ο Ράιαν Χέτζες έβαλε γκολάρα από άλλον... πλανήτη (vid)

O 28χρονος Ουαλός ποδοσφαιριστής, αρχικά τσίμπησε με υπέροχο τρόπο την μπάλα μπροστά από τον αντίπαλο αμυντικό που έμεινε στήλη άλατος, με τον Χέτζες στη συνέχεια να κάνει δύο γκελ με την μπάλα.

Αφού έφτασε σε θέση βολής ο έμπειρος ποδοσφαιριστής της Μπλάκμπερν με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας άφωνους συμπαίκτες και αντιπάλους με την υπέροχη ενέργειά του.

😮‍💨 It looks even better in slow mo...@RyanHedges95 | #Rovers 🔵⚪ pic.twitter.com/VU1KAuYSb5