Guardian: «Μένει στη Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ»

Στο Μάντσεστερ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μαγκουάιρ. Σύμφωνα με τον Guardian, η διοίκηση του συλλόγου ενημέρωσε τον 30χρονο αμυντικό ότι δεν θα πωληθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, αφού κρίθηκε ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Και αυτά ενώ πριν από μερικές εβδομάδες, οι Λονδρέζοι της Γουέστ Χαμ είχαν βρεθεί μία ανάσα από την απόκτησή του. Η Γουέστ Χαμ προσέφερε περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της, ωστόσο δεν τα βρήκε με τον διεθνή Άγγλο, αποχωρώντας τελικά από τις διαπραγματεύσεις και αγοράζοντας στη θέση του τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

