Πανζουρλισμός σε εστιατόριο στο Μαϊάμι για τον Μέσι (vid)

Όλο το Μαϊάμι έχει... τρελαθεί με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ο οποίος έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη φανέλα της τοπικής Ίντερ.

Σε κάθε του βήμα ο Μέσι λατρεύεται, καθώς ο κόσμος θέλει να τον πλησιάσει, να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, να πάρει ένα αυτόγραφο.

Όπως συνέβη και το βράδυ της περασμένης Κυριακής έξω από εστιατόριο. Κατά την αποχώρηση του Αργεντινού και της Αντονέλα επικράτησε ντελίριο καθώς δεκάδες θαυμαστές του ποδοσφαιριστή... έπεσαν πάνω του για να τον αποθεώσουν.

A legendary Messi fan's crazy moment came out of a Miami restaurant yesterday pic.twitter.com/okT2V65Arq