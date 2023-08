Άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον αρχηγό της Νιούκαστλ-Απείλησαν να τον πυροβολήσουν (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται ο Λασέλς να δέχεται επίθεση από μια ομάδα έξι-οκτώ ατόμων.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το περιστατικό συνέβη έξω από κέντρο διασκέδασης, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής αποχωρούσε μαζί με τον αδερφό του και έναν φίλο του.

Ένας άνδρας έπιασε τον αδερφό του Λασέλς από το λαιμό, ο 19χρονος παίκτης αντέδρασε και τον έσπρωξε και ακολούθησε η επίθεση.

Δείτε το βίντεο:

Police are investigating a city-centre brawl involving Newcastle captain Jamaal Lascelles in which it is claimed a gang of men ‘threatened to shoot’ the player and his brother.#NUFC | @CraigHope_DM pic.twitter.com/cvm2ER4osP