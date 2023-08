«Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο winger της Βαλένθια, Καστιγιέχο»

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση εξτρέμ, ιδίως μετά την αποχώρηση του Κάλεντ Νάρει, και τα μεταγραφικά σενάρια με υπογραφή Φαμπρίτσιο Ρουμάνο τον συνδέουν με την περίπτωση του.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός «γκουρού» των μεταγραφών, ο Καστιγιέχο βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ και δύο ιταλικών ομάδων, ενώ για την περίπτωσή του ενδιαφέρθηκε και η Αλ Σαμπάμπ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίο Ρομάνο, ο Καστιγιέχο θα αποχωρήσει από την Βαλένθια τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, δεδομένου ότι οι «νυχτερίδες» θέλουν να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

Ο Σάμου Καστιγιέχο, στα 28 του έχει πλούσια θητεία στα ισπανικά γήπεδα, κυρίως με την φανέλα της Βιγιαρεάλ, ενώ έχει αγωνιστεί και στο υψηλότερο επίπεδο με την φανέλα της Μίλαν, μετρώντας 113 συμμετοχές με 10 γκολ και 15 ασίστ.

Tην περσινή σεζόν ο Ισπανός εξτρέμ κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Βαλένθια έχοντας στο ενεργητικό του 4 γκολ.

Samu Castillejo, on the list at PAOK and two Italian clubs — also Al Shabab keen since last week. ⚪️🇪🇸 #transfers



Spanish winger will leave Valencia in the final days. pic.twitter.com/6uyAz4fF9W