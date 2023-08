Μυθική μεταγραφή για Γουέστ Χαμ!

Έναν παίκτη που κυριολεκτικά κυνήγησε όλη η Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι συμφώνησε να εντάξει στο δυναμικό της η Γουέστ Χαμ που φέτος βάζει πλώρη για κάτι πολύ σημαντικό.

Οι Λονδρέζοι έκλεισαν το deal με τον Άγιαξ στα 43+3 εκατομμύρια ευρώ και έκαναν δικό τους τον Μοχάμεντ Κούντους, ο οποίος πριν από δύο χρόνια είχε αποκτηθεί από την ομάδα του Άμστερνταμ «μόλις» για 8 εκατομμύρια.

Ο 23χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός θα βρει στο Λονδίνο τον παλιό του συμπαίκτη στον Άγιαξ, Έντοσον Άλβαρες που έκανε την ίδια διαδρομή αυτό το καλοκαίρι για ανάλογο ποσό (40 εκατομμύρια ευρώ), σε δύο κινήσεις που μαζί με αυτή του Ντίνου Μαυροπάνου ισχυροποιούν σε μεγάλο βαθμό την κάτοχο του περσινού Conference League.

GH boy touched down in the East End 🇬🇭 pic.twitter.com/1UvMIc4XRW