Με 10 παίκτες έμεινε η Λίβερπουλ κόντρα στη Νιουκάστλ, εξαιτίας της αποβολής του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 28ο λεπτό με απευθείας κόκκινη. Μάλιστα, Ολλανδός στόπερ έγινε έξαλλος με την απόφαση του διαιτητή και του επιτέθηκε φραστικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «είσαι ανέκδοτο, είσαι μια γ@μ....νη ντροπή», πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Van Dijk to the ref: "you are a joke ting fam, f-off" pic.twitter.com/B4ARAMeLHp