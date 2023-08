Επίσημα στη Νιού Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον του MLS o Βατσλίκ

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νιού Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, που ανακοίνωσε την απόκτησή του μέχρι το 2024 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Τσέχος διεθνής τερματοφύλακας είχε πέρυσι 13 συμμετοχές με τη Χάντερσφιλντ. Με τους «ερυθρόλευκους» αγωνίστηκε σε 57 παιχνίδια κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 19 αγώνες.

🇨🇿 With a wealth of European experience, goalkeeper Tomáš Vaclík signs as a free agent 🔵🔴