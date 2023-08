Υπογράφει ηγεμονικό συμβόλαιο με την Εθνική Σαουδικής Αραβίας ο Μαντσίνι

Ο πρώην -πλέον- ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, θα αναλάβει τον ρόλο του εκλέκτορα στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας, με την συμφωνία να προβλέπει συμβόλαιο έως το 2026 με ετήσιες απολαβές στα 20 εκατ. ευρώ!

Ο Μαντσίνι έχει συμφωνήσει και για το προπονητικό του επιτελείο, παίρνοντας μαζί του στη Σαουδική Αραβία, τους Σαλσάνο, Εβάνι, Σαντρεάνι, Λομπάρντο, Γκαγκλιάρντι, Μπατάρα, Νουτσιάρι, Ντονατέλι και Σκαναβίνο, που θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του.

Οι Σαουδάραβες δελέασαν τον Ιταλό τεχνικό με το μυθικό συμβόλαιο που του πρόσφεραν, δίνοντας τα «κλειδιά» της Εθνικής τους ομάδας στον Μαντσίνι ενόψει του Mundial του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

