Η Γιουνάιτεντ έκανε κρούση στην Τσέλσι για τον Κουκουρέγια!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έκαναν κρούση στην Τσέλσι για τον Μαρκ Κουκουρέγια, ρωτώντας για την διαθεσιμότητα του 24χρονου αριστεροπόδαρου αμυντικού.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Κουκουρέγια με την μορφή του δανεισμού, ωστόσο ακόμη δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για τον Ισπανό μπακ.

Η Γιουνάιτεντ έχει τρεις υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης του αριστερού μπακ, με το όνομα του Κουκουρέγια να βρίσκεται ανάμεσα, όμως ακόμη δεν έχει παρθεί η οριστική απόφαση.

EXCL: Manchester United made contact with Chelsea to ask about conditions of Marc Cucurella deal on potential loan — no bid or concrete talks yet 🚨🔴🇪🇸



United looking for LB opportunity but not too expensive — there are three candidates in the list. No decision made yet. pic.twitter.com/KLR9RwW5Q1