«Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Ντενίλσον»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «iG Esporte», οι Πειραιώτες είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Κουϊαμπά, μαζί με την Λας Πάλμας και την Βαγιαδολίδ.

Όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωση του 22χρονου Ντενίλσον, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Βραζιλίας και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα προς την Ευρώπη.

🚨 Um dos destaques do Cuiabá, Denilson desperta interesse no mercado.



O volante de 22 anos já recebeu consultas de 3 clubes europeus:



🇬🇷 Olympiacos

🇪🇸 Real Valladolid

🇪🇸 Las Palmas



O Dourado comprou Denilson do Bangu em janeiro deste ano por R$ 320 mil (60%).



— @felipee_sil pic.twitter.com/MlhqRAxPke