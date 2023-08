Έγραψε ιστορία ο... αγέραστος Τιάγκο Σίλβα

Ο Βραζιλιάνος στόπερ στα 38 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία των «μπλε», που ξεκινάει βασικός στις πρώτες αναμετρήσεις της Premier League σε μια σεζόν.

Ο Τιάγκο Σίλβα, ωστόσο δεν κατέχει τα πρωτεία σε αυτήν την λίστα, αφού ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος που ξεκίνησε βασικός στα τρία πρώτα ματς μια σεζόν, ήταν ο Τέντι Σέριγχαμ σε ηλικία 39 χρονών, με την φανέλα της Γουέστ Χαμ.

38 - Aged 38 years and 337 days old, Thiago Silva is the second oldest outfielder to start the first three Premier League matches of a season, behind Teddy Sheringham, who did so for West Ham aged 39 years and 147 days in 2005-06. Timeless. pic.twitter.com/YSylh6tZTH