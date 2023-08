«Συμφώνησαν Πάλμα και Σέλτικ, σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με Άρη» (pic)

Όπως είχατε διαβάσει και νωρίτερα σήμερα στο SDNA, ο Πάλμα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Κιτρινόμαυρους, με τον προορισμό του να «παίζεται» μεταξύ Σκωτίας και Σαουδικής Αραβίας.

Τώρα τα πράγματα φαίνεται πως γίνονται πιο συγκεκριμένα, καθώς όπως τονίζει ο δημοσιογράφος Φρέιζερ Φλέτσερ, ο 23χρονος αναμένει την τελική ειδοποίηση για να πετάξει στην Γλασκώβη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

«Η Σέλτικ συμφώνησε τους προσωπικούς όρους με τον Λουίς Πάλμα και βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις με τον Αρη για τον εξτρέμ. Σήμερα γίνονται συζητήσεις για τις ιατρικές εξετάσεις και το πότε θα ταξιδέψει ο Πάλμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε παρακάτω το ποστάρισμά του:

🚨 Exclusive: Celtic have agreed personal terms with Luis Palma and are at the final moments of negotiations with Aris for the winger. 🇭🇳



Plans being made today on medicals and when Palma will travel should all go through as expected. pic.twitter.com/4nHYF0g7QE