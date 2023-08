«Έδεσε» Τερ Στέγκεν ως το 2028 η Μπαρτσελόνα

Ο 31χρονος Γερμανός τερματοφύλακας των Καταλανών, που είχε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο, παρέτεινε τη δέσμευσή του για άλλες τρεις σεζόν, έως το 2028.



Ο Τερ Στέγκεν, ο οποίος έφτασε το 2014 από την Γκλάντμπαχ, μόλις ξεκίνησε τη δέκατη σεζόν του στις τάξεις της Μπαρτσελόνα.

Είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Μπαρτσελόνα με τους περισσότερους αγώνες και αυτή τη σεζόν θα μπορούσε να ξεπεράσει τη Ραμάλετς (387). Με την ανανέωσή του μέχρι το 2028, ο Γερμανός θα έχει την ευκαιρία να γίνει ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές, αφού το σημερινό ρεκόρ κατέχει ο Βίκτορ Βαλντές, με 535. Στη δεύτερη θέση ο Θουμπιθαρέτα, με 410.

