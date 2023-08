Όλοι περίμεναν την παραίτηση του Ρουμπιάλες για το φιλί στην Ερμόσο, αλλά αυτός: «Δεν παραιτούμαι!»

Τις προηγούμενες ώρες είχε... βουήξει ο ισπανικός Τύπος ότι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας επρόκειτο να ανακοινώσει την παραίτησή του κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αυτό όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά ο Ρουμπιάλες πέρασε και στην αντεπίθεση λέγοντας πως αυτός είναι θύμα.

Ο Ρουμπιαλές είπε τρεις φορές κατηγορηματικά ότι δεν παραιτείται, έκανε λόγο για «δολοφονία» του χαρακτήρα του, είπε ότι το φιλί στην Ισπανίδα διεθνή ήταν απολύτως συναινετικό και δεν υπάρχει... υποψία σεξουαλικής επίθεσης.

«Ήταν αυθόρμητο, αμοιβαίο και συναινετικό. Έχω μια εξαιρετική σχέση με όλες τις παίκτριες και είχαμε πολύ τρυφερές στιγμές σε αυτή τη συγκέντρωση.

Τη στιγμή που εμφανίστηκε η Τζένι, με σήκωσε από το έδαφος και όταν με άφησε αγκαλιαστήκαμε και της είπα 'ξέχασε το πέναλτι ήσουν φανταστική στο Μουντιάλ' και μου είπε ότι μου είπε είσαι φοβερός και τότε συνέβη. Δεν καταλαβαίνω καλά τη δήλωση. Εδώ δεν προσπαθούν να αποδώσουν δικαιοσύνη, κάνουν έναν κοινωνικό φόνο» ανέφερε μεταξύ άλλων για το φιλί.

«Δεν θα παραιτηθώ. Η χώρα μου με πληγώνει, όταν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη , αλλά δεν μου αξίζει αυτό το κυνήγι που υποφέρω εδώ και πέντε χρόνια. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ως γονέας, προπονητής, συμπαίκτης, δάσκαλος. Θα συνεχίσω να είμαι άνθρωπος χαρούμενος και γεμάτος με τον εαυτό μου. Δουλεύω πολύ καιρό χωρίς διακοπές. Ένας είναι λάθος και ένας σωστός. Πρέπει επίσης να ξεκουραστώ.

Μετά από αυτή τη συνέλευση θα πάω να ξεκουραστώ με την οικογένειά μου. Ελπίζω να ξεχαστώ και να συνεχίσει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Εδώ είναι η αλήθεια. Οι καλοί άνθρωποι ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο και αυτές είναι οι εξηγήσεις μου» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ισπανικής Π.Ο. προκαλώντας ακόμα περισσότερες αντιδράσεις για τη στάση του.

#ÚltimaHora ‼️ Luis Rubiales no dimitirá como presidente de la RFEF:



🗨️ "No voy a dimitir, no voy a dimitir". pic.twitter.com/VsHwl1T0mA