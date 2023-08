Στην Ιταλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ρόμα ο Αζμούν

Ο 28χρονος Ιρανός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στους «τζιαλορόσι», που ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάγερν Λεβερκούζεν για τον ετήσιο δανεισμό του Αζμούν.

Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι ύψους 15 εκατ. ευρώ, με τον Αζμούν να ταξιδεύει στην Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, ο Ιρανός επιθετικός, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ρωμαίους και θα ενισχύσει την γραμμή κρούσης της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.

Serdar Azmoun arriving in Roma in order to join AS Roma with medical tests on Friday 🟡🔴🇮🇷 #ASRoma pic.twitter.com/L8WMhuxCUB