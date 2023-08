Απίστευτο: Πρώην ΟΥΚας έχει γίνει η... σκιά του Μέσι! (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι μετά την μυθική του θητεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα με Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, πήρε την απόφαση να... πάρει το ταλέντο του στην Αμερική υπογράφοντας «χρυσό» συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι.

Δεδομένου ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο σταρ στο MLS, οι Αμερικανοί παρέχουν όλες τις ανέσεις στον Αργεντινό, ενώ η Ίντερ Μαϊάμι έχει φροντίσει να προσλάβει πρώην ΟΥΚα, που έχει γίνει η σκιά του 36χρονου αστέρα!

Το πρώην μέλος των Navy Seals του αμερικανικού ναυτικού, δεν αφήνει από το βλέμμα του τον Μέσι, ακολουθώντας τον ακόμη και στην διάρκεια των αναμετρήσεων, προσέχοντας την κάθε κίνηση.

Το backround του σωματοφύλακα του Μέσι είναι ξεχωριστό αφού είναι ειδικός στις πολεμικές τέχνες, πυγμάχος και ειδικός στο Τάε Κβο Ντό, παρέχοντας την μάξιμουμ προστασία στον αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι.

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό video:

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.



The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV