Με Μπιέλ και Βρουσάι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Με εξαίρεση την αναγκαστική αλλαγή του Βρουσάι που παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Ροντινέι στο δεξί άκρο της ερυθρόλευκης άμυνας, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ ουσιαστικά επιλέγει να κάνει μόνο μια αλλαγή τακτικής στην αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού κόντρα στην Τσουκαρίτσκι, σε σχέση με την ομάδα που προκρίθηκε επί της Γκενκ. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινά βασικό τον Πεπ Μπιέλ ως «δεκάρι», πίσω από τον Ελ Κααμπί, αφήνοντας έτσι εκτός τον Καρβάλιο. Κατά τα άλλα, Πασχαλάκης, Κίνι, Φρέιρε και Ρέτσος στην άμυνα, Ιμπόρα – Μαντί στα χαφ και Φορτούνης – Μασούρας στη γραμμή των μεσοεπιθετικών.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσος, Βρουσάι, Ιμπόρα, Μ. Καμαρά, Φορτούνης, Μπιέλ, Μασούρας, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τσουκαρίτσκι από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against FK Čukarički is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYCUK #Stoiximan pic.twitter.com/CtOUeoTEUr