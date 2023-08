Επίσημα στη Φέγενορντ ο Λινγκρ

Ο διεθνής μέσος έχει ήδη συμμετάσχει έξι φορές στην εθνική Τσεχίας. Πέρυσι σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ σε 23 αγώνες πρωταθλήματος Τσεχίας, ενώ συνολικά σημείωσε 40 γκολ και είχε 11 ασίστ σε 138 παιχνίδια για τη Σλάβια Πράγας.



«Γεννημένος να παίζει με κόκκινα και άσπρα», ανέφερε στα social media η Φέγενορντ.

«Όταν ήρθα εδώ ως αντίπαλος πριν από δύο χρόνια, ήξερα ήδη: Ελπίζω να παίξω εδώ με τη φανέλα της Φέγενορντ μια μέρα. Το μέγεθος του συλλόγου, η ιστορία και ειδικά οι οπαδοί: μου έκανε ήδη μεγάλη εντύπωση. Αυτό είναι το τέλειο βήμα για μένα. Είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγάλη νέα πρόκληση και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει νέες επιτυχίες» τόνισε ο Λινγκρ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα 32.

Let's make even more ❤️🤍 memories.



Ondřej Lingr, welcome to Rotterdam! pic.twitter.com/B7d66nNo80