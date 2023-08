Οι Ισπανίδες επέστρεψαν στην Μαδρίτη όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να αποθεώσει τις Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες, που δεν αποχωρίζονταν το τρόπαιο.

Οι παίκτριες της Ισπανίας παρέλασαν στους δρόμους της Μαδρίτης με ανοιχτό λεωφορείο, με τους φιλάθλους να τις αποθεώνουν για την ιστορική κατάκτηση του Mundial γυναικών.

Madrid showing up for their world champs 🇪🇸🙌 pic.twitter.com/pTlKrTrgb5