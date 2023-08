Η Μπεσίκτας... ανακοίνωσε το «ναυάγιο» με Ράμος και Ταλίσκα!

Οι Τούρκοι στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι πράγματι υπήρξαν επαφές με τους δύο ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ.

Η Μπεσίκτας ενημέρωσε τους οπαδούς της ότι κατέθεσε πρόταση στους δύο ποδοσφαιριστές, όμως οι επαφές σταμάτησαν αφού υπήρξε διαφορά στο οικονομικό.

Νωρίτερα υπήρξε η πληροφορία από τα τουρκικά ΜΜΕ, ότι ο Σέρχιο Ράμος είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην Μπεσίκτας, όμως η περίπτωση του πολύπειρου στόπερ δεν προχώρησε.

Kulübümüzden Açıklama



Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:



Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB