«Κοντά στην απόκτηση του Βαλεντίν Γκόμες η ΑΕΚ»

Έναν 20άχρονο κεντρικό αμυντικό φέρνουν στο στόχαστρο της ΑΕΚ, ΜΜΕ της Αργεντινής. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως η Ένωση βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Βαλεντίν Γκόμες, που αγωνίζεται στη Βελεζ.

Ο λογαριασμός Koinc Sport στο Twitter, που ασχολείται αποκλειστικά με ποδοσφαιρικές μεταγραφές, αναφέρει πως η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού αμυντικού.

Ο Γκόμες έχει συμβόλαιο έως το Δεκέμβριο του 2024 με τη Βελέζ, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, ενώ φέτος μετρά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Για τον νεαρό στόπερ έχουν ενδιαφερθεί ο Άγιαξ και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

🚨AEK Athens are closing in to sign 20-year-old Argentine — CA Vélez Sarsfield CB Valentín Gómez on permanent transfer. #AEK



Talks are at advanced stages, final details being discussed with future sales percentages. #transfers



Deal could be done this week. #AEKAthena pic.twitter.com/RpRkkGh3r1