Δανεικός από την Μπαρτσελόνα στην Αϊντχόφεν ο Ντεστ

Ο 22χρονος δεξιός μπακ θα είναι δανεικός μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο ολλανδικός σύλλογος θα έχει οψιόν για την αγορά του.

«Η Μπαρτσελόνα διατηρεί ένα ποσοστό σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο γεννημένος στην Ολλανδία αλλά Αμερικανός διεθνής Ντεστ είναι δανεικός για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μετά από ένα χρόνο στη Μίλαν.

Πήγε το 2020 στην Μπαρτσελόνα από τον Άγιαξ και έπαιξε 72 αγώνες με τους Καταλανούς.

FC Barcelona and PSV Eindhoven have reached an agreement for the loan of the player Sergiño Dest until 30 June 2024. The Dutch club has an option to buy. The club reserves the right to a percentage of any future sale of the player.