Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στους πανηγυρισμούς (vid)

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία (και όχι μόνο) η κίνηση του Λουίς Ρουμπιάλες να πανηγυρίσει με ακραίο τρόπο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών από τη ρόχα.

Ο ισχυρός άνδρας του ισπανικού ποδοσφαίρου ξέφυγε και πάνω στο βάθρο είχε έναν πολύ θερμό εναγκαλισμό με την παίκτρια - θρύλο, Τζένι Ερμόσο την οποία μάλιστα φίλησε στο στόμα, σε μία πράξη που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων εναντίον του!

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Σε βίντεο μετά τη λήξη του τελικού με την Αγγλία φαίνεται ο Ρουμπιάλες να κάνει άσεμνη χειρονομία πιάνοντας τα γεννητικά όργανά του!

The @rfef president #LuisRubiales grabbing his testicles during the celebration of the Championship obtained by the Spanish Women’s National Team. Considering everything that has happened in the federation, this is deplorable pic.twitter.com/kdBTOHcLOA