Ασταμάτητος Γιακουμάκης στο MLS: Έφτασε τα 11 γκολ σε 18 ματς (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα και κόντρα στους Σάουντερς, ανοίγοντας το σκορ για την Ατλάντα, μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης που διεξάγεται στο Σίατλ.

O Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον διεθνή στράικερ να φτάνει πλέον τα 11 γκολ σε 18 αγώνες στο MLS.

Giorgos Giakoumakis gets 🆙 to head the Brooks Lennon corner kick for the lead. #WeAreTheA



Watch live now on #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/FeQ8LSJtUf pic.twitter.com/vbuOhg3kD9