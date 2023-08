«Πρώτος στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Βλαχοδήμος, αν…»

Μεταγραφική βόμβα από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι ο πρώτος στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την θέση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ντιν Χέντερσον είτε στην Νότιγχαμ Φόρεστ είτε στην Κρίσταλ Πάλας!

Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Odi θα αποχωρήσει δεδομένα από την Μπενφίκα και εκτιμά πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ είχε στο στόχαστρο τον Έλληνα τερματοφύλακα από την εποχή που ήταν προπονητής του Άγιαξ, ενώ το βράδυ του Σαββάτου ο Βλαχοδήμος φέρεται να είχε φραστικό επεισόδιο με τον προπονητή της Μπενφίκα Ρόγκερ Σμιντ, με αποτέλεσμα να κοπεί από την αποστολή της αναμέτρησης με την Αμαδόρα.

EXCL: Manchester United now exploring move for Odisseas Vlachodimos who’s expected to leave Benfica 🚨🔴 #MUFC



Vlachodimos, top of Man Utd list as new backup GK in case Dean Henderson joins Crystal Palace or Forest. pic.twitter.com/jIqaYdTFWb