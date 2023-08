Τα... πήρε με τους οπαδούς της Λίβερπουλ ο Κλοπ: «Μπορείτε να μην τραγουδάτε αυτές τις μαλ@@@ες;» (vid)

Περίπου 15 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ, το μεσημέρι του Σαββάτου για την Πρέμιερ Λιγκ, οι οπαδοί των «κόκκινων» άρχισαν να τραγουδύν ένα σύνθημα αφιερωμένο στον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος βέβαια έχει πει πολλές φορές ότι δεν του αρέσει.

Και αφού το άκουσε ξανά γύρισε προς το μέρος τους και άρχισε να τους φωνάζει:

«Μπορείτε να σταματήσετε να τραγουδάτε αυτές τις μαλ@@@ες; Μπορείτε;». Ήταν τόσο έντονες οι κραυγές του Κλοπ που... πέρασαν και στην τηλεοπτική μετάδοση!

Klopp to fans: "Can you stop singing that sh!t!" he’s said multiple times not to #LFC pic.twitter.com/BX75P4FtQc