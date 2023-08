Βρήκε φορ η Λανς – Αφού δεν πήρε τον Λιβάι, «έκλεισε» τον 20χρονο Γουάχι

Διακαής πόθος της Λανς ήταν ο Λιβάι Γκαρσία της ΑΕΚ για την επίθεση, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει μια πρόταση που να ικανοποιήσει την Ένωση. Έτσι στράφηκε σε άλλες λύσεις, με τον Έλι Γουάχι της Μονπελιέ να βρίσκεται μια ανάσα από τις υπογραφές.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λανς συμφώνησε με τη Μονπελιέ έναντι 35 εκατ. ευρώ για την αγορά του 20χρονου επιθετικού, ο οποίος την περσινή σεζόν σε 33 ματς της Ligue1 είχε 19 γκολ και 6 ασίστ.

Ο Γουάχι αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, με τα διαδικαστικά της μεταγραφής και τις ιατρικές εξετάσεις να ολοκληρώνονται εντός της ημέρας. Ο ταλαντούχος επιθετικός είχε απασχολήσει αρκετές ομάδες, αλλά η προοπτική να παίξει στο Champions League με τη Λανς ήταν αυτή που έκρινε την επιλογή του.

