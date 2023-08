Συγκινητικές στιγμές: βγήκε νικητής από το νοσοκομείο ο Ρίκο (pics, vid)

Συγκινητικές στιγμές για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος μετά από αρκετές εβδομάδες νοσηλείας, ο Ισπανός τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, έλαβεσήμερα το... πολυπόθητο εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ημέρες μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, ο 29χρονος πορτιέρο έπεσε θύμα ενός τρομερού ατυχήματος, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει την ζωή, όταν έπεσε από το άλογο που ίππευε και κτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.

Μετά από μακρά νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ο Ρίκο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και πια αυτή η δυσάρεστη εμπειρία ανήκει στο παρελθόν.

Ο Ρίκο βγήκε από το νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και, μεταξύ άλλων, είπε:

«Ευχαριστώ πολύ τη σύζυγό μου, ήταν 20 ώρες τη μέρα στο πλευρό μου. Νιώθω αρκετά καλά. Πρέπει να ξεκουραστώ και να ηρεμήσω. Στο σπίτι πια θα συνεχίσω τη διαδικασία της ανάρρωσης ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών».

PSG’s Sergio Rico leaves the hospital in Seville with his wife Alba Silva after being discharged following his accident with a horse ❤️ pic.twitter.com/S4UuCzlpuj