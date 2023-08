Ντόπες από τους οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην προπόνηση πριν από την ΑΕΚ (vid)

Τη μεγάλη ανατροπή θα ψάξει η Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην «OPAP Arena» κόντρα στην ΑΕΚ το Σάββατο, στο ρεβάνς της ήττας της με 2-1. Οι Κροάτες αποφάσισαν να μην κάνουν προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, μιας και το κλίμα είναι τεταμένο μετά από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Πάντως, οι οργανωμένοι φίλοι της Ντιναμό βρέθηκαν στην προπόνηση της ομάδας και με συνθήματα τους ζήτησαν να τα δώσουν όλα για τη νίκη και την πρόκριση στην Αθήνα, προκειμένου να βρεθούν στα πλέι οφ του Champions League.

17.08.2023, BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷) on training before match against AEK🇬🇷 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/81ZdSJpKpQ