Επίσημα στο τεχνικό τιμ των Chicago Fire οι Κωστένογλου, Αντωνόπουλος

Και επίσημα στο τεχνικό επιτελείο του Φρανκ Κλόπας στους Chicago Fire προσελήφθησαν οι Νίκος Κωστένογλου και Θοδωρής Αντωνόπουλος. Εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και της εθνικής Κύπρου θα πάρει θέση δίπλα στον Κλόπας, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες για μια εξαετία στην ΑΕΚ.

Ο Αντωνόπουλος ήταν συνεργάτης του Κωστένογλου στην εθνική Κύπρου, καθώς έκανε την βιντεοανάλυση.

«Η εμπειρία που φέρνουν ο Νίκος και ο Θεόδωρος σε αυτήν την ομάδα είναι εξαιρετικά επωφελής καθώς εστιάζουμε στο να τελειώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο προπονητής των Chicago Fire FC Φρανκ Κλόπας. «Το πιο σημαντικό, όχι μόνο είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι επίσης εξαιρετικοί άνθρωποι που ενσαρκώνουν τις αξίες του συλλόγου».



