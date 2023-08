Δυναμικά μπαίνει στα διοικητικά της ΠΑΕ ΟΦΗ ο Δημήτρης Μπούσης, γιος του μεγαλομετόχου, καθώς αναλαμβάνει το πόστο του αντιπροέδρου.



Ο ίδιος αποκάλυψε τον νέο του ρόλο στον ομάδα με ανάρτηση στα social media, συνοδεύοντας την με μήνυμα που αναφέρει «Αποτελεί τιμή για μένα ο ρόλος του αντιπροέδρου σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο. Μόνο ΟΦΗ»!

Honored to be Vice President of this great club @OFI_Crete Mono ΟΦΗ! pic.twitter.com/XqxGO7lNpO